Almanya'da 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 camiye saldırı yapıldı

Kalyon, Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde Almanya'daki Müslümanların durumunu değerlendirdi.

Almanya'da camilere yönelik saldırılarda, özellikle İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların başlamasından sonra ciddi artış olduğunu belirten Kalyon, artan saldırılardan endişe duyduğunu dile getirdi.

Kalyon, yetkilileri önlem almaya çağırarak, "Camilerimiz farklı saldırılara maruz kalmaktadır. Ayrımcılıkla mücadele büromuz, yılın başından bu yana toplam 81 camiye yönelik saldırı tespit etti. Bu saldırıların yarısı ise 7 Ekim'den sonra yaşanmış" dedi.

"Camilere posta yoluyla domuz eti parçaları ve yakılmış Kur'an sayfaları"

Bu saldırılarda, kamuoyunda Müslümanlarla ilgili kullanılan dil ve söylemlerin etkili olduğunu vurgulayan Kalyon, "Camilerimize Neonazi işretleri çizilmektedir. Diğer yandan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yakılarak camilerin önüne atılmaktadır. Sadece bulunduğumuz Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde toplam 7 camimize posta yoluyla domuz eti parçaları ve yakılmış Kur'an sayfalarıyla birlikte hakaret ve tehdit mektubu yollanmıştır. Bu açık bir provokasyondur" diye konuştu.

Kalyon, Alman hükümetinden beklentilerini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hükümetten beklentimiz, bu zor süreçte diğer mabetlerde olduğu gibi camilerin güvenliğini her daim sağlamalarıdır. Dinimizi özgürce yaşayabilmemiz için camilerimizin güvenliğinin sağlanmış olması gerekiyor. Söylem ve eylemin arasında çok büyük bir mesafe yok. Almanya'da göçmen, Müslüman ve özellikle başörtü takan hanımefendilere yönelik nefret dili kullanıldığını görmekteyiz."

Cami yöneticilerinin, saldırılar karşısında metanetini koruduğuna işaret eden Kalyon, "Cami yöneticilerimiz sağduyulu duruş sergilemişlerdir. Hem bu tür provokasyonlar karşısında toplumsal barışa işaret etmişler hem de hızlı şekilde emniyet güçlerine bilgi verip, saldırıların takipçileri olmuşlardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yazılan ve söylenen tehditler bizi korkutmuyor"

Kalyon, "Saldırıları tespit ediyor, yıllık raporlarımızı yazıp yayımlamakla beraber, özellikle kamuoyuna ve siyasetçilere bu konudaki endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi her zaman aktarıyoruz. Fakat şunu söylemem gerekiyor, yazılan ve söylenen tehditler bizi korkutmuyor" dedi.

Eyüp Kalyon, saldırılar nedeniyle camilere yönelik güvenlik önlemlerini en üst seviyeye taşıdıklarını ve emniyet güçleriyle sürekli irtibatta olduklarını kaydetti.

Almanya'daki Müslümanların her zaman çözümün parçası olmaya gayret ettiğini aktaran Kalyon, "Bizler Almanya'da dinimizi yaşamaya, Allah'a inancımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu saldırılar sonucunda oluşabilecek tehlikelere de işaret ediyoruz ve ondan dolayı da DİTİB olarak topluma olumlu manada katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.