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Dünya
AA 07.11.2023 11:34

Somali ve Kenya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Somali'de devam eden şiddetli yağışların oluşturduğu seller nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Somali ve Kenya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Ulusal basındaki habere göre, şiddetli yağışlar Somali ve Kenya'yı olumsuz etkiledi.

İki ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 29 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışlar, yerleşim bölgelerindeki hayatı olumsuz etkilerken, 113 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Yağışlardan binlerce çiftlik hayvanı ve tarım arazisi de olumsuz etkilendi.

Sellerden etkilenenleri arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çok sayıda kişiden de haber alınamıyor.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken, kuraklık ve seller nedeniyle binlerce insan yerinden oluyor.

Kenya aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde ise "acil durum" ilan edilmişti.

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