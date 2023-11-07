Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesi için sel uyarısı yapıldı

Deux-Sevres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne bölgelerinde ise alarm seviyesi "turuncuya" çıkarıldı.

Bölgede toplu taşıma seferleri iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

Pas-de-Calais Valiliği, bölge sakinlerinin telefonlarına gönderdiği mesajda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durmalarını istedi.

Fransa'nın kuzey ve batı kesimleri, geçen hafta Avrupa ülkelerini etkisi altına alan Ciaran Fırtınası'nın izlerini silmeye çalışırken Pas-de-Calais'de "olağanüstü sel" uyarısı yapıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölge sakinlerinden yetkililerin uyarılarını dikkate alıp sele karşı tedbirli olmalarını istedi.

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