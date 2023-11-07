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Dünya
AA 07.11.2023 11:25

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesi için sel uyarısı yapıldı

Fransa'da etkili olan Ciaran Fırtınası'nın ardından, halihazırda su baskınlarının yaşandığı ülkenin kuzeybatısındaki Pas-de-Calais bölgesi için sel uyarısında bulunuldu.

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesi için sel uyarısı yapıldı
[Fotograf: AFP]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölge sakinlerinden yetkililerin uyarılarını dikkate alıp sele karşı tedbirli olmalarını istedi.

Fransa'nın kuzey ve batı kesimleri, geçen hafta Avrupa ülkelerini etkisi altına alan Ciaran Fırtınası'nın izlerini silmeye çalışırken Pas-de-Calais'de "olağanüstü sel" uyarısı yapıldı.

Bölgede alarm seviyesi "kırmızı"ya çıkarıldı.

Pas-de-Calais Valiliği, bölge sakinlerinin telefonlarına gönderdiği mesajda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durmalarını istedi.

Bölgede toplu taşıma seferleri iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

Deux-Sevres, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne bölgelerinde ise alarm seviyesi "turuncuya" çıkarıldı.

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