Ukraynalı keskin nişancılar 24 saat tetikte görev yapıyor

Keskin nişancılar, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahada aktif görev alıyor.

Bu kişiler cephe hattında ve bu hatta yakın bölgelerde, yerleşim yerleri, orman veya açık arazide kendilerini kamufle ederek 24 saatlik görevlerini icra ediyor.

Ukrayna Ordusu 108. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı keskin nişancı birliğindeki askerler kamufle olma, silah kullanma ve atış eğitimleri alıyor.

"Çeçen" kod adını kullanan keskin nişancı eğitmeni, cephede görevli keskin nişancıların, yoğun çalışma programlarına rağmen sürekli savaş eğitiminden geçtiğini belirtti.

Çeçen, "Sadece bu birliğe eğitim vermiyorum. Hangi bölgede, hangi birlik talimat verirse orada eğitim veriyorum." dedi.

Bir keskin nişancının çatışmalarda görevde olmasına rağmen aynı zamanda çeşitli eğitimlerinden sürekli geçmesi gerektiğine dikkati çeken Çeçen, "Keskin nişancı herkes için görünmez olarak kalmalıdır. Onlar bazen her iki günde bir, bazen de neredeyse her gün savaşta görevdeler." diye konuştu.

Çeçen, her keskin nişancının haftada en az üç kez atış talimi yapması ve en az iki kez kamufle olma eğitiminden geçmesi gerektiğini anlatarak "Bizim tatil veya bayram günümüz yok." ifadesini kullandı.

Çeçen, savaşta ordunun her biriminin kendine has görevi olduğunu belirterek "Keskin nişancılar her zaman ordunun elit bir parçası kabul edilir. Onlar en iyi silah kullanan ve hedefini en doğru bir şekilde vurabilen birliklerdir." değerlendirmesinde bulundu.