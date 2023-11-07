Duman 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2023 10:32

ABD Başkan Yardımcısı Harris, BAE Devlet Başkanı ve Bahreyn Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, BAE Devlet Başkanı ve Bahreyn Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'deki durumu ele aldı.

Harris, iki liderle görüşmesinde, "sivilleri korumanın" ve uluslararası insancıl hukuka "saygı duymanın" önemine dikkati çekerek Gazze'deki acil insani krizi ele aldı.

İki görüşmede de Filistinlilerin "zorla yerinden edilmemesinin sağlanmasının" önemli olduğunu ifade eden Harris hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin "eşit oranda güvenlik, refah ve özgürlüğe" sahip olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin, BAE halkının "güvenlik ve emniyetine" ve iki ülkenin savunma alanında ortaklığının "güçlenmesine" bağlılıklarını yineleyen Harris, Al Nahyan ile görüşmesinde, bölgede "devlet olan ve olmayan aktörlerin tehditlerinin caydırılması" konusunu da gündeme getirdi.

Harris ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife, bölgeye "insani yardımların sürekli ulaştırılmasına" bağlılıklarını yineledi ve ikili ilişkilere değindi.

İki lider, doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın iletişimde kalma sözü verdi.

ETİKETLER
BAE ABD Gazze
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 84,14 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Foça plajlarında denizanası istilası
11:32
Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor
11:26
Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek
11:26
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
11:24
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı
11:24
Bakan Göktaş: 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ