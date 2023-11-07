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Dünya
TRT Haber 07.11.2023 09:37

Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e özgürlük çağrısı

ABD'deki barış yanlısı Yahudi grubun Filistin'e destek gösterisinde adres bu kez Özgürlük Heykeli oldu. Heykelin bulunduğu adada bir araya gelen göstericiler, “Özgür Filistin” sloganları attı, ateşkes çağrısı yaptı.

ABD merkezli barış yanlısı Yahudi sivil toplum kuruluşu, New York’ta bir kez daha toplandı.

İsrail saldırılarını protesto edip Filistin'e destek veren grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adada bir araya geldi.

“Özgür Filistin” sloganları atan yüzlerce gösterici, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.

Oturma eylemi düzenleyerek "Soykırıma hayır" mesajı verdi.

Tamamı siyah tişört giyen kalabalık, "Bütün dünya seyrediyor" ve "Filistin özgür kalmalı" yazılı afişler taşıdı.

Göstericiler, Özgürlük Heykeli'nin önündeki gösterinin ardından, tutuklanmamak için kısa süre içinde adayı terk etti.
 

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