Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e özgürlük çağrısı

Göstericiler, Özgürlük Heykeli'nin önündeki gösterinin ardından, tutuklanmamak için kısa süre içinde adayı terk etti.

ABD merkezli barış yanlısı Yahudi sivil toplum kuruluşu, New York’ta bir kez daha toplandı.

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