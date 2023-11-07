Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, kalabalık asker gücü, buldozer ve dronlar eşliğinde Tulkerm Mülteci Kampı'nı sıkı abluka altına aldıktan sonra baskın düzenledi.

İsrail askerleri, henüz dün öldürülen Kasım Muhammed Receb'in evini bastı. İsrail askerlerinin eşliğinde bölgeye gelen buldozer, Kampın ana caddesini kazdı, elektrik direklerine zarar verdi. Elektrik direklerinin tahrip edilmesi sonucu kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Kampın Nablus caddesi boyunca devriye turları atan İsrail askerlerinden keskin nişancılar, çevredeki binaların çatılarına çıktı. Baskına engel olmaya çalışan Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail dronlarının silahlı saldırısına maruz kalan iki kişi şarapnel parçalarıyla yaralandı. Ayrıca, dün İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli İzzeddin Avvad'ın annesi de söz konusu dron saldırısı sırasında omuzundan yaralandı.

Ayrıca, görgü tanıklarının ifadesinde, Kamikaze dronlarla bazı hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Yine Batı Şeria'nın Cenin, Beyt Lahim ve Ramallah'ın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesindeki baskın sırasında yaşanan direnişte, İsrail güçlerinin ateşi sonucu bir kişi yaralandı.

Öte yandan Kudüs'ün güneyindeki Şafat kentindeki evinden bir televizyon kanalına görüntülü açıklama yaşan Fetih Hareketi yöneticilerinden Rafet Alyan, yayın sırasında kapısının çalındığını İsrail askerlerinin kendisini almaya geldiklerini belirterek yayını kesmek zorunda kaldı.

WAFA'nın daha önceki haberinde, işgal güçlerinin, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Anan beldesinde bulunan Ayrım Duvarı yakınlarında iki Filistinli gence ateş açmıştı. Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırılan iki gençten Mücahid Kamil el-Matari'nin (19) hayatını kaybettiği belirtilmişti.