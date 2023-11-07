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Dünya
AA 07.11.2023 07:53

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Guterres'e tepki gösterdi: Ahlak pusulanızı kaybettiniz

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "Gazze'nin, çocuklar için mezarlığa dönüştüğü" değerlendirmesinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "ahlak pusulasını kaybetmekle" suçladı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Guterres'e tepki gösterdi: Ahlak pusulanızı kaybettiniz

Erdan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Guterres'in, BM Genel Merkezi'nde Gazze’deki son durumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısını değerlendirdi.

Erdan, "Hamas'ın, İsrail'in güneyinde çocukları boğazlamasının üzerinden 30 günü aşkın zaman geçti. Ama sayın Guterres siz, İsrail'in güneyindeki çocuk mezarlarıyla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Ahlak pusulanızı kaybettiniz. BM genel sekreterliği görevinde bir dakika daha kalmanız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü
Guterres: Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü

İsrail Daimi Temsilcisi, "savaş suçları işleyen bir terör örgütüyle yasalara saygılı bir demokrasi ülkesi arasında yanlış ve ahlaka aykırı bir karşılaştırma yapan herhangi bir BM temsilcisinin ahlaken çürümüş olduğunu" savundu.

Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." demişti.

Gutteres'i istifaya çağırmıştı

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, 24 Ekim'de de Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş ve Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

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