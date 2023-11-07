Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısı 164'e yükseldi

Filistin Kızılayı, gece baskınlarında en az iki kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana sıklığı artan baskınlarda en az 47 Filistinlinin de gözaltına alındığını bildiriyor.

Bunların birçoğu El Halil bölgesinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Cenin mülteci kampının eteklerine baskınlar düzenlendi ve burada bazı çatışmaların da yaşandığı açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana en az 164 Filistinli öldürüldü; bunların arasında İsrail gözaltındayken ölen dört mahkum da var.

2 bin 200'den fazla kişi gözaltına alındı.