Duman 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 07.11.2023 10:35

Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısı 164'e yükseldi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 164'e yükseldi.

Batı Şeria'da öldürülenlerin sayısı 164'e yükseldi

Filistin Kızılayı, gece baskınlarında en az iki kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi.

7 Ekim'den bu yana sıklığı artan baskınlarda en az 47 Filistinlinin de gözaltına alındığını bildiriyor.

Bunların birçoğu El Halil bölgesinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Cenin mülteci kampının eteklerine baskınlar düzenlendi ve burada bazı çatışmaların da yaşandığı açıklandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana en az 164 Filistinli öldürüldü; bunların arasında İsrail gözaltındayken ölen dört mahkum da var.

2 bin 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria Gazze
Sıradaki Haber
ABD Başkan Yardımcısı Harris, BAE Devlet Başkanı ve Bahreyn Veliaht Prensi ile telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
Foça plajlarında denizanası istilası
11:32
Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor
11:26
Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek
11:26
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
11:24
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı
11:24
Bakan Göktaş: 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ