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Dünya
AA 07.11.2023 11:50

Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi: 4 kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'da Filistin'e destek gösterisi: 4 kişi gözaltına alındı

9News'ün haberine göre, geleneksel Melbourne Kupası at yarışlarının yapıldığı Melbourne kentindeki Flemington Hipodromu'nun önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Victoria Polisince yapılan açıklamada, gösteri nedeniyle hipodroma çıkan yollarda trafiğin aksadığı ve at yarışını izlemek için gelenlerin Hipodrom'a girişinin göstericilerce engellediği belirtildi.

Açıklamada, "Özgür Filistin" ve "ateşkes hemen şimdi" sloganları atılan Filistin'e destek gösterisinde, polisin talimatlarına rağmen hareket etmeyi reddeden 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar hakkında polise mukavemet suçlamasıyla işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu 4 kişinin Melbourne Batı Polis Merkezine götürüldüğü belirtildi.

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