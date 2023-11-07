ABD'den 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı
Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'a başsağlığı diledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in saldırılarında aile bireylerini kaybeden Muhammed el-Alul'a dair AA muhabirine konuştu.
Watson, "Masum Filistinlilerin hayatları korunmalıdır. Bu krizde kaybedilen her masum canın yasını tutuyoruz. Muhammed el-Alul'un acısını paylaşıyoruz" dedi.