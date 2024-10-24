Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2024 18:25

Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişi öldü

Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, arama kurtarma yetkilileri, Trondheim kentinden Bodoe bölgesine gitmek üzere seferine başlayan trenin raydan çıktığını belirtti.

Polis, kayaların kayması nedeniyle trenin raydan çıkmış olabileceğini, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, trende 50 ila 70 yolcunun bulunduğunu ifade etti. Tren operatörü SJ'den yapılan açıklamada, sefer için 90 bilet satıldığı fakat kaç kişinin trende olduğunun bilinmediği ifade edildi.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
BM: Hızla aksiyon alınmazsa küresel sıcaklık artışı birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
BMGK TUSAŞ'a yönelik hain saldırıyı kınadı
18:06
Manisa'da otomobil, yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
17:56
BM: Hızla aksiyon alınmazsa küresel sıcaklık artışı birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşabilir
17:55
SAHA EXPO'da iş birliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor
17:49
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
17:48
Mehmetçik, teröristlerin inlerine giriyor
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
F-16 savaş uçaklarımız daima hazır
F-16 savaş uçaklarımız daima hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ