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Dünya
AA 24.10.2024 17:36

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in "Gazze'yi boşaltmayı" planladığını belirtti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nden Filistinlileri boşaltmayı planladığını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in "Gazze'yi boşaltmayı" planladığını belirtti
[Fotograf: AA]

Abbas, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinin 20 gündür yoğunlaştırdığı saldırılarla boşaltmayı planladığını belirten Abbas, "Bu, toprakları üzerinde yaşayan halkından etme planıdır, özellikle şimdi Gazze'nin kuzeyinde işgal güçleri halkı aç bırakarak bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistinlilerin bir yıldır 1948'deki Nekbe'den sonra en büyük felaketi yaşadığını söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'de "soykırım suçları ve etnik temizlik" yaptığını kaydetti.

Uluslararası toplumdan, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması için BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanmasını" isteyen Abbas, şöyle devam etti:

"Gazze'ye insani yardımın girişine izin verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Filistin devletinin yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönmesi ve yeniden yapılanma görevlerini üstlenmesi sağlanmalıdır. Filistin halkı için adaletin sağlanması, bu tarihi aşamada en önemli imtihandır. Zulme dur demenin, askeri güç ve işgal yoluyla zorbalığa son vermenin zamanı gelmiştir."

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 19 Temmuz'daki kararına atıf yapan Abbas, İsrail'in "başkenti Doğu Kudüs olan Filistin topraklarındaki işgalini bir yıl içerisinde sona ermesi" gerektiğini kaydetti.

Abbas, "Bu bakımdan, uluslararası barış ve güvenliğin temellerinin oluşturulmasında etkili ve belirleyici bir güç haline gelen BRICS ülkelerine büyük önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

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