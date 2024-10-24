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Dünya
AA 24.10.2024 16:51

Rusya "dondurulan varlıkların kullanımına" misilleme yapacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini kullanmaya başlaması halinde benzer bir adım atacaklarını belirterek, “Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız.” dedi.

Rusya "dondurulan varlıkların kullanımına" misilleme yapacak
[Fotograf: AA]

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, G7'nin dondurulan Rus varlıkları kullanarak Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi sağlayacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın dondurulan altın ve döviz varlıklarını kullanması halinde benzer bir adım atacaklarını kaydeden Siluanov, “Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız.” yorumunu yaptı.

Söz konusu varlıkların Rusya’daki hesaplarda dondurulduğunu belirten Siluanov, “Bu varlıklardan elde edilen gelirleri ekonominin ihtiyaçları için kullanırız.” diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söylemişti.

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