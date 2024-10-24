İşgalci İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Beyrut'un doğusunda yer alan Kahhale beldesi yolunda bir aracı hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında 2 kişi öldü.

Yerel kaynaklar, söz konusu saldırının insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştiğini aktardı.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 574 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi öldü, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.