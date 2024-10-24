Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2024 15:01

İşgalci İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusunda bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

İşgalci İsrail'in Lübnan'da bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Beyrut'un doğusunda yer alan Kahhale beldesi yolunda bir aracı hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında 2 kişi öldü.

Yerel kaynaklar, söz konusu saldırının insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştiğini aktardı.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 574 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 574 kişi öldü, 12 bin 1 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da foklarda kuduz salgını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
BMGK TUSAŞ'a yönelik hain saldırıyı kınadı
18:29
Norveç'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişi öldü
18:06
Manisa'da otomobil, yolcu indiren minibüse çarptı: 7 yaralı
17:56
BM: Hızla aksiyon alınmazsa küresel sıcaklık artışı birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşabilir
17:55
SAHA EXPO'da iş birliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor
17:49
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
F-16 savaş uçaklarımız daima hazır
F-16 savaş uçaklarımız daima hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ