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Dünya
AA 24.10.2024 15:03

Katil İsrail Gazze'de sığınma merkezine saldırdı: 4'ü çocuk 16 sivil öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk en az 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katil İsrail Gazze'de sığınma merkezine saldırdı: 4'ü çocuk 16 sivil öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan okulu bombaladığı belirtildi.

Hava saldırısında 4'ü çocuk en az 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde de düzenlediği hava saldırılarında bir kişinin öldüğüne işaret edildi.

Haberde, İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde bir motosikleti hedef alması sonucu bazı vatandaşların yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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