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Dünya
AA 24.10.2024 14:55

AB veri kurumundan LinkedIn'e 310 milyon euro ceza

Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel veri düzenleyici kurumu, Microsoft'a ait iş ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'e hedefli reklam uygulamaları nedeniyle 310 milyon euro ceza kesti.

AB veri kurumundan LinkedIn'e 310 milyon euro ceza
[Fotograf: AP]

AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda'ya yönelik soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında LinkedIn'in davranış analizi ve hedefli reklamcılık amacıyla kişisel verilerin işlemesinin incelendiği belirtilen açıklamada, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında bu işlemlerin yasallığı, adilliği ve şeffaflığıyla ilgili sorunlar tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kişisel verilerin uygun bir hukuki dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibinin hakkının açık ve ciddi ihlali olduğuna işaret edilerek, bu nedenle LinkedIn'e 310 milyon euro para cezası kesildiği ve platforma faaliyetlerini yasalara uygun hale getirme emri gönderildiği belirtildi.

Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli biçimde sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını amaçlayan profesyonel sosyal ağ platformu olarak biliniyor.

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