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Dünya
AA 24.10.2024 17:47

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı El-Hadir kasabasında bir evi vurdu. Saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail hava araçları bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu bugün insansız hava aracı (İHA) ile Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesi yolunda bir aracı vurmuş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.

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