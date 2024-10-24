Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek kentine bağlı El-Hadir kasabasında bir evi vurdu. Saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail hava araçları bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu bugün insansız hava aracı (İHA) ile Beyrut'un doğusundaki Kahhale beldesi yolunda bir aracı vurmuş, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmişti.