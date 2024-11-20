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Dünya
AA 20.11.2024 08:05

Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby'nin, tecavüz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin Oslo'da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlandığını söyledi.

Polis yetkilileri, iddia edilen tecavüz olayının zamanına ilişkin bilgi paylaşmazken Norveç medyası, kraliyet unvanı ya da resmi görevi bulunmayan Hoiby'nin suçlamayı reddettiğini aktardı.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kadının avukatı Hege Salomon, müvekkilinin "zor günler geçirdiğini" söyledi.

Kraliyet sarayından gözaltı olayıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hoiby'nin daha önce de ehliyetsiz araba kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri çeşitli yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

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