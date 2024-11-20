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Dünya
Reuters 20.11.2024 07:35

Araç testinde gizemli kaza: Üç kişi boğularak can verdi

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir otomobil fabrikasında korkunç bir kaza yaşandı. Fabrikada gerçekleştirilen araç testi sırasında üç kişinin boğularak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Araç testinde gizemli kaza: Üç kişi boğularak can verdi

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Hyundai fabrikasında korkunç bir kaza yaşandı.

Ajansın fabrika yetkililerine dayandırdığı haberde, fabrikada gerçekleştirilen araç testi sırasında üç kişinin boğularak can verdiği aktarıldı.

İki kişinin olay anı sırasında hayatını kaybettiği bildirilirken bir kişinin ise önce baygınlık geçirdiği belirtildi.

Egzoz dumanı test odasını doldurdu

Hayatını kaybeden fabrika çalışanlarının, tek bir aracın sığabileceği büyüklükte bir odada çalışırken boğulduklarına inanılıyor.

Yetkililer, ölümlerin araçtan çıkan egzoz dumanlarının odayı doldurması nedeniyle gerçekleştiğine inanıyor.

Şirketten açıklama ve baş sağlığı

Hyundai Motor sözcüsü kazanın ardından yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Egzoz gazının dar ve kapalı sürüş testi odasından kaçamaması nedeniyle boğuldukları varsayılıyor, bu oda sadece bir araca sığacak kadar büyük" dedi.

Açıklamasında ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerini ileten şirket, "Bu kazanın nedenini derhal araştıracağız ve gerekli tüm işlemleri yapacağız. gelecekte bu tür trajik olayların tekrar yaşanmasını önlemek için gereken tüm önlemler alınacak" ifadelerine yer verildi.
 

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