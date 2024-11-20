Parçalı Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Washington Post, New York Times, AA 20.11.2024 07:06

Gazze yardımları yağmalanıyor: İsrail çetelerle işbirliği mi yapıyor?

Gazze Şeridi’ne gönderilen insani yardımların, İsrail’in kontrolündeki bölgelerde organize suç grupları tarafından yağmalandığı iddia ediliyor. Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Birleşmiş Milletler (BM) iç yazışmalarına dayanarak, bu yağmaların İsrail ordusunun desteğiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Gazze yardımları yağmalanıyor: İsrail çetelerle işbirliği mi yapıyor?

Washington Post’un elde ettiği BM iç yazışmalarında, çetelerin katil İsrail ordusundan “pasif destek ve koruma” aldığı ifade ediliyor.

Yazışmada, bir çete liderinin İsrail askerlerinin devriye yaptığı bir bölgede askeri tarzda bir yerleşke kurduğu bilgisi de yer aldı.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Gazze’de yasal düzen yok. Bölgedeki güvenlik tamamen çökmüş durumda. İsrail, işgalci güç olarak bu düzeni sağlamakla sorumludur.

İsrail ordusu ise bu iddiaları reddederek, yağmalara karşı gerekli önlemleri aldığını ve yardımların ulaştırılması için çalıştığını belirtti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

WP’nin haberine göre, Gazze’de insani yardım konvoylarına yönelik saldırılar, organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilirken, bu durum bölgede yardım ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Refah Sınır Kapısı krizi

İsrail’in, Mısır sınırındaki Refah kapısını kapatmasının ardından yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirildi. Ancak bu bölge, organize suçla bağlantılı Bedevi ailelerin etkisi altında.

Kaçakçılık ve karaborsa

BM yetkilileri, yardım kamyonlarında saklanan kaçak ürünlerin Gazze’de karaborsaya sürüldüğünü belirtiyor. Özellikle sigara kaçakçılığı dikkat çekiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Gazze Direktörü Georgios Petropoulos, bir paket sigaranın Gazze’de 1000 dolara kadar satıldığını ifade etti.

Son yağma olayları

Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Gıda Örgütü’ne ait 109 yardım kamyonu yağmalandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yardımların sevkiyat rotasında yapılan ani değişikliklerin güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtti.

New York Times’ın aktardığına göre, 109 kamyondan yalnızca 11’i yağmadan kurtulabildi.

İsrail ve Hamas, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Uluslararası toplumdan çağrı

Uluslararası örgütler, İsrail’in yardım konvoylarını koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor.

Yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının, hem organize suç faaliyetleri hem de güvenlik sorunları nedeniyle giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Lübnan, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına ilişkin şikayette bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:16
Filistinli çocukları kapsamayan özel gün: 20 Kasım
07:12
Lübnan, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına ilişkin şikayette bulundu
07:06
Baltık Denizi'ndeki yalnız yunus kendi kendine konuşmaya başladı
06:44
Soykırımcı Netanyahu, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru'na gitti
06:37
Brezilya, G20 Dönem Başkanlığını Güney Afrika'ya devretti
06:36
Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
Hatay'da jandarma ekipleri cayrokopter destekli trafik denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: Yasa dışılık ve usulsüzlükle mücadeleye devam edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Yasa dışılık ve usulsüzlükle mücadeleye devam edeceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ