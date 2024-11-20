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Dünya
AA 20.11.2024 07:11

Lübnan, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına ilişkin şikayette bulundu

Lübnan, İsrail'in 2 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.

Lübnan, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına ilişkin şikayette bulundu

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliğinin İsrail'in 2 Ekim ile 11 Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırıları BMGK'ya şikayet ettiği belirtildi.

Bunun, Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini ve yansımalarını belgelemek için BMGK'ya sunduğu periyodik şikayetler kapsamında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ya saldırıları durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri ve harekete geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Şikayet dilekçesinde İsrail'in sahil kenti Batrun'da Lübnanlı İmad Ehmez'i kaçırması, kara saldırılarını sürdürmesi, Yarun, Aytarun Marun er-Ras, Meys el-Cebel ve diğerlerinde olduğu gibi köyleri ve mahalleleri tamamen yok etmesine yer verildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan ordusunu, sivil tesisleri ve sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in Baalbek ve Nebatiye'deki tarihi binaları hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca Sayda ilçesine bağlı Adlun ile Sur ilçesine bağlı Deyr Kanun en-Nehr, Ras el-Ayn ve Ayn Baal'da ambulansları, acil durum merkezlerini ve çalışanlarını hedef alan saldırıların da şikayette yer aldığı aktarıldı.

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