Baltık Denizi'ndeki yalnız yunus kendi kendine konuşmaya başladı

Yerel halkın Delle adını verdiği erkek yunus, Danimarka'daki Svendborgsund kanalında, türün alışılmış bölgesinin çok dışında vakit geçiriyor.

Afalinalar, avlanma ve çiftleşme gibi çeşitli davranışlarda işbirliği yapmalarıyla bilinen son derece sosyal hayvanlar. Karmaşık iletişim yöntemleri, gruplar halinde daha iyi yaşadıklarını gösteriyor.

Bu yunusların, birbirlerini kişisel adlar kullanmaya benzer bir şekilde, seslenenin kim olduğunu anlamayı sağlayan "imza ıslıklarla" çağırdığı da biliniyor.

Yalnız yunus bilim insanlarını şaşırttı

Bu kadar sosyal bir türün kanalda tek başına yaşayan bir örneğini bulmak, bilim insanlarının kafasını karıştırmıştı.

Bu yıl yapılan bir araştırma, Delle'nin Baltık Denizi'ndeki musurgillerin yerinden edilmesiyle bir bağlantısı olabileceğini ortaya koymuştu. Bilim insanları, Delle'nin varlığının, kanaldaki diğer deniz canlılarını nasıl etkilediğini anlamak üzere Delle'nin davranışlarını daha fazla araştırmayı amaçlamıştı.

Son çalışmada, Delle'nin çıkardığı sesleri yakalamak üzere sualtı kayıt cihazları kullandılar.

Cihazlar, ıslıklar, düşük frekanslı tonal ve vurmalı seslerle ani ses patlamaları da dahil olmak üzere yalnız yunus tarafından çıkarılan bir dizi farklı sesi yakaladı.

Araştırmacılar, Delle'nin çağrılarının "hedefe yönelik" olup olmadığını, yani türünün diğer üyelerinde belirli tepkiler yaratmayı amaçlayıp amaçlamadığını saptamaya çalıştı.

Hayvanlar, hedefe yönelik sinyalleri, yırtıcı hayvanlar hakkında uyarı vermek için yapılan alarm çağrılarında olduğu gibi diğerlerinin zihinsel durumunu değiştirmek üzere kullanıyor. Maymunlar ve afalinalar da dahil olmak üzere yüksek zekalı ve sosyal hayvanların bu tür sinyaller ürettiği biliniyor.

Yalnız ama konuşkan

Araştırmacılar, aradıkları halde Delle'nin çağrılarının bir hedefe yönelik olmadığını gördü çünkü kanalda sinyali alan kimse yoktu.

Yalnız yunusun şaşırtıcı derecede konuşkan olduğunu, genellikle diğer yunuslarla iletişimi sürdürmek ve eylemleri koordine etmek için kullanılan sesler ürettiğini belirttiler.

Araştırmacılar "Yunusun yalnız olduğu bilinmeseydi kayıtlardan üç farklı yunustan oluşan bir grubun yakalandığı sonucuna varılabilirdi. Yunusun, türdeşinin olmadığı bir yerde bu sesleri çıkarması son derece sıradışı" dedi.

Bilim insanları, Delle'nin seslerinin "duygusal sinyaller" ya da iletişimle bağlantısız işlevler barındıran sesler olabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bu "kendi kendine konuşma" biçiminin, sosyal etkileşime yönelik içsel bir ihtiyaçtan doğmuş olabileceği sonucuna vardı.

Ancak bu fenomen hakkında "net bir açıklamaya sahip olmadıklarını" itiraf ediyorlar.