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Dünya
Guardian 20.11.2024 07:20

Alman vakıf, İsrail'e boykot çağrısı yapan sanatçının ödülünü iptal etti

Almanya merkezli Schelling Mimarlık Vakfı, Britanyalı sanatçı James Bridle’a mimarlık teorisi ödülü verme kararını, Bridle’ın İsrail karşıtı bir bildiriye imza atması nedeniyle geri çekti. Ödül töreninin bugün gerçekleşmesi planlanıyordu.

Alman vakıf, İsrail'e boykot çağrısı yapan sanatçının ödülünü iptal etti

Vakıf, temmuz ayında yaptığı açıklamada Bridle’ın “mimarlık kuramına olağanüstü katkılarından” dolayı 10 bin euro değerindeki ödüle layık görüldüğünü duyurmuştu. Ancak Bridle, vakıftan pazar günü gelen bir mesajla ödülün iptal edildiğini öğrendi.

Sanatçı, Literary Hub adlı bir edebiyat platformunda ekim ayında yayımlanan ve İsrail'e kültürel boykot çağrısı yapan bir bildiriye imza atmıştı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Filistinlilere yönelik ezici baskının suç ortaklığını yapan ya da sessiz gözlemcileri olarak kalan İsrailli kültür kurumlarıyla çalışmayacağız."

Vakıf, ödülün iptaline ilişkin yaptığı basın açıklamasında, sanatçının siyasi görüşlerini ifade etme hakkına saygı duyduklarını ancak İsrail'e yönelik kültürel tecrit çağrısına destek veremeyeceklerini belirtti. Vakıf şu açıklamayı yaptı:

"James Bridle'ı antisemitizmle suçlamıyoruz. Ancak İsrail'e yönelik kültürel tecrit çağrısıyla ilişkilendirilemeyiz."

 

Almanya Federal Meclisi ve antisemitizmle mücadele politikası

Vakıf, kararın Almanya Federal Meclisi’nde kısa süre önce onaylanan “antisemitizmle mücadele önergesiyle” bağlantılı olduğunu da ifade etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Hristiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) desteğiyle kabul edilen önerge, antisemitizmi teşvik eden veya İsrail’in varlık hakkını sorgulayan projelere finansman sağlanmasını yasaklıyor.

Vakıf kurucusunun tartışmalı geçmişi

Bridle, ödülün iptal kararına sert tepki gösterdi ve vakfın Nazi geçmişine dikkat çekti. Vakfın kurucusu olan Alman mimar Erich Schelling, 1937-1945 yılları arasında Nazi Partisi üyesiydi.

Sanatçı, vakfın bu kararla dolaylı olarak kendisini antisemitizmle suçladığını ve bunun vakfın geçmişi göz önüne alındığında “ikiyüzlü ve iğrenç” olduğunu söyledi:

"Her ne kadar bunu açıkça ifade etmeye cesaret edemeseler de bu karar bir antisemitizm suçlamasıdır. Bu da vakfın geçmişi dikkate alındığında kabul edilemez bir durumdur."

Tartışmalar devam ediyor

James Bridle’a yönelik ödül iptali, Almanya’da antisemitizm ve İsrail boykotuna ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ödülün iptali, vakfın geçmişi ve Bridle’ın bildiriye verdiği destek arasındaki bağlantı, kamuoyunda farklı görüşlere yol açmaya devam ediyor.  

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