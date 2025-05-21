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Dünya
AA 21.05.2025 21:43

Norveç, katil İsrail'in Cenin'i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasını kınadı.

Norveç, katil İsrail'in Cenin'i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını kınadı

Eide, X hesabından yaptığı açıklamada, diplomatlardan oluşan heyete İsrail askerlerince ateş açılmasına tepki gösterdi.

"İsrail ordusunun Cenin'de bir grup diplomata yönelik saldırısını kınıyorum." ifadesini kullanan Eide, İsrail'in bu eyleminin kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata saldırısı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergah verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı ifade edilmişti.

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