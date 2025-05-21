Hollanda, katil İsrail'in Cenin'de diplomatlara ateş açmasını kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Cenin'de diplomatlara ateş açmasını kınadıklarını belirtti.

Veldkamp, saldırıyı kınadıklarını, olayla ilgili İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini ve ilave adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Paylaşımında, "İsrail askerleri, Batı Şeria’daki Cenin yakınlarında aralarında bir Hollandalı diplomatın da bulunduğu diplomatik bir heyetin yakınına ateş açtı." diyen Veldkamp, "Diplomatlar görevlerini güvenli şekilde yerine getirebilmelidir, tehdit edilmeleri kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Veldkamp, saldırının ardından Filistin nezdindeki Hollanda temsilcisi ve İsrail’deki Hollanda Büyükelçisi ile görüştüğünü, heyette yer alan kişilerin zarar görmemiş olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail'in Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata saldırısı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergah verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı ifade edilmişti.