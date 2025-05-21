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Dünya
AA 21.05.2025 20:05

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler Roma'da devam edecek

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin beşinci turunun 23 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı bildirildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler Roma'da devam edecek

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere aracılık eden Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran-ABD görüşmelerinin 5'inci turu 23 Mayıs Cuma günü Roma'da gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında 4 tur görüşme gerçekleştirmişti.

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