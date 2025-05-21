Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze, İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak oksijensiz bırakılıyor

MSF, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye yardım araçsallaştırıldı, sağlık sistemi ateş altında. Gazze, İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak oksijensiz bırakılıyor." ifadeleri kullandı.

Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda yardım girişine izin verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, 11 haftayı aşkın sürenin ardından İsrail’in sınırlı ölçüde insani yardıma izin vermesinin "bir aldatmaca" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İnsanlar tıbbi bakıma ve yardıma umutsuzca ihtiyaç duyarken, İsrail yetkilileri, etnik temizlik kampanyalarının temelini oluşturan Gazze'nin kasıtlı olarak boğulmasını ve sağlık sisteminin yok edilmesini durdurmalı." değerlendirmesine yer verildi.