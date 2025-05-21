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Dünya
AA 21.05.2025 18:42

İrlanda, katil İsrail'in Cenin'i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

İrlanda, katil İsrail'in Cenin'i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı

İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomatlardan oluşan heyete ateş açtığı haberlerine İrlanda'dan tepki geldi.

Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Aralarında Ramallah'ta görevli iki İrlandalı diplomatın da bulunduğu bir grup diplomatın Cenin'e yaptıkları ziyaret sırasında İsrail ordusu tarafından ateş açıldığı haberleri karşısında şok oldum ve dehşete kapıldım." ifadesini kullandı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten Harris, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu şiddetle kınıyorum." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu, Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata ateş açtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açmıştı.

Heyette, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı biliniyor.

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