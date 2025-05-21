Almanya, katil İsrail’in Cenin’i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu tarafından, aralarında bir Alman diplomat ve Ramallah temsilciliğinden bir şoförün de bulunduğu kayıtlı bir diplomatik heyetin üzerine ateş açılmıştır. Dışişleri Bakanlığı, bu sebepsiz ateşi şiddetle kınamaktadır. Daha kötü bir şey olmadığı için şanslıyız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada diplomatların diplomatik faaliyetlerinin bir parçası olarak ve Filistin Yönetimi ve İsrail ordusuyla koordinasyon halinde Batı Şeria'da bulunduğu hatırlatılarak, "Diplomatların sahadaki bağımsız gözlemci rolü vazgeçilmezdir ve hiçbir şekilde İsrail'in güvenlik çıkarlarına yönelik bir tehdit teşkil etmez." denildi.

İsrail hükümetinden durumu derhal açıklığa kavuşturması ve diplomatların dokunulmazlığına saygı göstermesi istendi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un da konuyu İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü belirtildi.

İsrail askerleri Cenin'de 35 diplomata ateş açmıştı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine ateş açmıştı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, askerlerin heyeti "korkutmak ve sindirmek" ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bölgedeki İsrail askerlerinin, diplomat grubunu uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.