BM, Gazze'de çocukların kitlesel açlığa mahkum edilmesini kınadı

BM Çocuk Hakları Komitesi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye İsrail tarafından insani yardımların engellenmeye devam edilmesi ve çocukların kitlesel açlığa mahkum edilmesi kınandı.

Uluslararası topluma, İsrail'e, temel gıda ve tıbbi malzemelere derhal ve sürekli erişim sağlaması için baskı yapma çağrısında da bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım erişiminin engellendiği 11 haftadan uzun bir süreden sonra, gıda güvenliği krizi hızla kötüleşiyor. 50'den fazla çocuk açlıktan öldü ve birçoğu da ölümün eşiğinde. Abluka devam ederse, daha fazla çocuk ölecek ve 5 yaş altı 71 bine kadar çocuk gelecek yıl akut yetersiz beslenme sorunu yaşayabilir." ifadesi kullanıldı.

Gıda hakkının, yaşam hakkıyla özünde bağlantılı olan temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun, uluslararası hukuk uyarınca ihlal edilemeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'de devam eden şiddet eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu eylemlerde kadınlar ile çocuklar öldürülüyor ve sakat bırakılıyor. Bunlar arasında geçtiğimiz hafta öldürülen 100'den fazla çocuk olduğu bildiriliyor." denildi.