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Dünya
AA 21.05.2025 18:08

Rusya: Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşı olduklarını belirterek, "Bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Ermenistan'a yaptığı ziyarette Başbakan Nikol Paşinyan tarafından kabul edildi.

Lavrov, Ermenistan'daki bir Rus üniversitesinde de öğrencilerle bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, buradaki konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakereler gerçekleştiğini ve bu müzakerelerde anlaşmalara varıldığını anımsatarak, "Bu anlaşmaları hem biz hem de Ukraynalılar parafladı. Bunun ardından Batı, bu anlaşmayı (Ukrayna'ya) imzalamayı yasakladı. Bu nedenle şimdi bize 'hadi ilk önce ateşkes sağlayın, sonrasına bakarız' denildiğinde, hayır arkadaşlar, bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin ABD'den Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı talep ettiklerini söyledi.

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