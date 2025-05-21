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Dünya
AA 21.05.2025 17:55

Hamas: İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırıldığını iddia ederek dünyayı yanıltıyor

Hamas, Filistin halkına yönelik soykırıma devam eden İsrail'i, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırıldığını iddia ederek uluslararası kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Hamas: İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırıldığını iddia ederek dünyayı yanıltıyor
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümeti, bu iğrenç suçun durdurulması yönünde artan uluslararası çağrıları ve devam eden vahşi katliamları açıkça görmezden gelerek Gazze'deki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşında açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor." denildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye insani yardım ulaştırıldığını iddia ederek dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı ve bu propagandayı modern zamanların bilinen en iğrenç açlık ve soykırım suçlarından birini işlemek için kılıf olarak kullandığı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesini durdurmak için baskı hareketlerini yoğunlaştırmaları ve masum sivillere karşı yürütülen soykırım savaşının sona erdirilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verilmesi için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası topluma İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardım girişinin sağlanması için acil harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada da "İşgalci İsrail daha önce duyurduğu taahhütlerini açık bir şekilde ihlal ederek insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne girişini üst üste üç gündür engellemeye devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de sağlık ve yaşam şartlarının kötüleştiği, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısının en yüksek boyutlara ulaştığı bir dönemde "yasal veya insani hiçbir gerekçe olmadan" 19 Mayıs'ta izin vereceğini iddia ettiği yardım girişlerini durdurduğu ifade edilmişti.

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