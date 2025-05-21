Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2025 18:59

ABD’de Columbia Üniversitesi önünde düzenlenen Filistin protestosunda 3 kişi gözaltına alındı

ABD’nin New York’taki Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenini protesto etmek için okul kampüsü dışında toplanan Filistin yanlısı aktivist grubun 3 üyesi gözaltına alındı.

ABD’de Columbia Üniversitesi önünde düzenlenen Filistin protestosunda 3 kişi gözaltına alındı

Manhattan’daki kampüs binasının ana kapısı önünde toplanan ABD'li protestocular, Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil’in serbest bırakılması için slogan attı.

Columbia Üniversitesi’nin eski mezunları ve Ortodoks Yahudilerin de destek verdiği protesto sırasında, polis yaya geçidini kapattıkları gerekçesiyle 3 göstericiyi gözaltına aldı.

Gözaltılara tepki gösteren protestocular ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan göstericiler polis aracına bindirilerek Manhattan’daki bir gözaltı merkezine götürüldü.

Yağmura rağmen protestolarını sürdüren aktivistler, İsrail'e silah satışını sürdürdüğü için Washington yönetimini ve "gerçekleri yansıtmadığını" iddia ettikleri ABD medyasını hedef aldı.

Taşınan dövizlerde, "Özgür Filistin", "Mahmud Halil'i serbest bırak", "Filistin'e karşı ABD-İsrail destekli soykırımı durdurun" ifadelerine yer verildi.

ABD hükümeti ve üniversite yönetimlerinin her türlü baskısına rağmen, ülkedeki birçok üniversitede Filistin’e destek gösterileri devam ediyor.

Kısıtlamalara ve polisin sert müdahalesine rağmen öğrenciler Gazze’deki sivilleri bombalayan İsrail’i ve Tel Aviv yönetimine destek veren ABD hükümetini protesto etmekten geri durmuyor.

Columbia Üniversitesi’nin başka bir kampüsünde dün düzenlenen mezuniyet töreninde, Rektör Claire Shipman, Filistin’e destek gösterilerine öncülük ettiği için gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil’i destekleyen öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

ETİKETLER
ABD İsrail Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Çin'den ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının uzayı askerileştireceği uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze, İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak oksijensiz bırakılıyor
18:58
Çin'den ABD'nin "Altın Kubbe" füze kalkanı planının uzayı askerileştireceği uyarısı
18:50
İrlanda, katil İsrail'in Cenin'i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı
18:38
Almanya, katil İsrail’in Cenin’i ziyaret eden diplomatlara ateş açmasını "şiddetle" kınadı
18:33
BM, Gazze'de çocukların kitlesel açlığa mahkum edilmesini kınadı
18:58
Dışişleri: Diplomatlara saldırıyı kınıyoruz
İsrail ordusu, Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata ateş açtı
İsrail ordusu, Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata ateş açtı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ