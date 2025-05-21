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Dünya
AA 21.05.2025 21:40

Fransız muhalif vekil, İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi

Fransa'da, muhalefetteki aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı yakınlarında, diplomatların yer aldığı heyete ateş açmasına tepki göstererek, İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu.

Fransız muhalif vekil, İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi

Fransız muhalif vekiller, İsrail ordusunun bugün Cenin'i ziyaret eden diplomat heyetine ateş açmasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun İsrail'in Paris Büyükelçisini Bakanlığa çağırma kararını yetersiz buldu.

Portes, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli savaş suçluları, biri Fransız olmak üzere diplomatlara ateş ediyor ve Fransa, İsrail Büyükelçisini (Bakanlığa) çağırıyor." ifadesini kullandı.

Fransız milletvekili, İsrail'in Paris Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesini ve İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot da X'teki hesabından, Barrot'nun paylaşımını alıntılayarak, "Aralarında bir Fransızın da olduğu diplomatlar, İsrail ordusunun ateşine maruz kaldı ve sizin tek cevabınız, açıklama yapması için Büyükelçiyi çağırmak mı? (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bu kararlılık karşısında titriyordur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusu, bugün işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na giden diplomatlardan oluşan 35 kişilik heyete ateş açtı.

Bu duruma tepki gösteren Barrot, bir Fransız diplomatın da aralarında bulunduğu heyete Cenin ziyareti sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açıldığını belirterek, "Bu kabul edilemez. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak." ifadesini kullanmıştı.

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