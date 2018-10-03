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Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk kez bir bilim kadınına verildi

2018 Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk defa bir bilim kadınına verildi.

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Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk kez bir bilim kadınına verildi

2018 Nobel Fizik Ödülü, Kanadalı bilim kadını Donna Strickland ile Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou'ya verildi.

Donna Strickland, 55 yıl sonra bu ödülü alan ilk bilim kadını oldu.

Bir lazer tekniği geliştirdi

Ödül Donna Strickland'e lazer fiziği alanındaki çalışmaları nedeniyle verildi.

Strickland, optik cımbız adı verilen ve biyolojik sistemleri araştırmak için kullanılan bir lazer tekniği geliştirdiği için ödüle layık görüldü.

Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou da aynı alandaki çalışmalarıyla ödülü Strickland ile paylaştı.

Mourou ve Strickland, lazerle göz cerrahisi alanında da kullanılabilecek, yüksek yoğunluklu ve çok kısa lazer atışları elde etmeyi başardı.

3 bilim insanı, Nobel Fizik Ödülü ile ile birlikte 9 milyon İsveç Kronu'nun da (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) sahibi oldu.

"Acaba gerçek mi diye de kendime sordum"

Kanada'nın Waterloo Üniversitesi'nde görev yapan Doktor Strickland ödülle ilgili, "Bunun çılgınca olduğunu kabul etmelisiniz ki benim de ilk tepkim bu oldu. Ve acaba gerçek mi diye de kendime sordum" dedi.

Bu alanda ödül alan 3. bilim kadını

Donna Strickland, bu alanda ödül alan tarihteki üçüncü bilim kadını oldu.

Daha önce bu ödül, 1903 yılında Marie Curie'ye, 1963 yılında ise Maria Goeppert-Mayer'ya verilmişti.

Nobel Fizik Ödülü'nü en son kazanan bilim kadını, atom çekirdekleri buluşları ile Almanya doğumlu Amerikalı bilim kadını Maria Goeppert-Mayer olmuştu.

1963 yılında kayda geçen bu başarıdan 60 yıl önce, ünlü fizikçi Marie Curie radyoaktiviteyle ilgili buluşları ile bu ödülü kazanmıştı.

Marie Curie de ödülü eşi Pierre Curie ve Antoine Henri Becquerel ile paylaşmıştı.

Kaynak: BBC
Etiketler: Nobel, fizik ödülü, bilim kadını
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