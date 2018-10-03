Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Müreffeh Ermenistan" partisi valileri ve Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisinden bakanlarının görevinden alınması talimatı vermişti.

Paşinyan'ın bu kararı sonrasında yüzlerle protestocu, parlamento binasına akın ederek Paşinyan’ın istifa etmesini talep etti. Bunun üzerine, Paşinyan, "Bakanların ve valilerin görevden alınma kararı yürürlüğe girdiğinde, istifa edeceğim" dedi.

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

Kaynak: İHA, AA