Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼ sahiplerini buldu

Ä°sveÃ§ Kraliyet Bilimler Akademisi 2018 Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼’nÃ¼ ABD’den Arthur Ashkin ile Fransa ve Kanada’dan ortak Ã§alÄ±ÅŸma sunan GÃ©rard Mourou ve Donna Strickland’Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

1,1 milyon dolar deÄŸerindeki Ã¶dÃ¼l bu sene 3 kiÅŸi arasÄ±nda bÃ¶lÃ¼ndÃ¼.

96 yaÅŸÄ±ndaki Ashkin, Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan en yaÅŸlÄ± bilim insanÄ± oldu

1922 yÄ±lÄ±nda ABD'nin New York kentinde dÃ¼nyaya gelen Ashkin'in 1960'larda Bell LaboratuvarlarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, hassas optik lazer sistemleri geliÅŸtirerek bunlarÄ±n biyolojik sistemlere uygulanmasÄ± ve saÄŸlÄ±k alanÄ±nda Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ã–dÃ¼lÃ¼n diÄŸer sahipleri Mourou ve Strickland'Ä±n ise ABD'nin Rochester Ãœniversitesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri ortak Ã§alÄ±ÅŸmada icat ettikleri yÃ¼ksek yoÄŸunluklu, Ã§ok kÄ±sa aralÄ±klÄ± optik titreÅŸimlerin lazer teknolojisinde Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§arak, Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k nesnelerin ve Ã§ok hÄ±zlÄ± sÃ¼reÃ§lerin araÅŸtÄ±rÄ±labilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazanan 96 yaÅŸÄ±ndaki Ashkin, Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan en yaÅŸlÄ± bilim insanÄ± oldu. Ashkin'den Ã¶nce en yaÅŸlÄ± bilim adamÄ±, 2002'de 88 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Raymond Davis Jr. olmuÅŸtu.

Ashkin'den akademiye "meÅŸgulÃ¼m" yanÄ±tÄ±

Ashkin, akademi sekreterinin Ã¶dÃ¼l kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmek Ã¼zere aÃ§tÄ±ÄŸÄ± telefona, "Åžu anda bir makale ile uÄŸraÅŸÄ±yorum, Ã¶dÃ¼lle ilgili yorum yapamayacaÄŸÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kadÄ±n

Ã–dÃ¼l sahiplerinden KanadalÄ± fizikÃ§i Strickland, 1901'den bu yana Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kadÄ±n oldu.

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼, 1901 ve 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 110 kez verildi. Toplam 204 kiÅŸiye layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Ã¶dÃ¼llerden 32'si 2 kiÅŸi, 31'i ise 3 kiÅŸi arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu Ã¶dÃ¼lÃ¼, 1956 ve 1972 yÄ±llarÄ±nda layÄ±k gÃ¶rÃ¼len John Bardeen, aynÄ± dalda iki kez Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanan tek bilim adamÄ± olarak tarihe geÃ§ti.

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ ÅŸimdiye kadar sadece iki kadÄ±n kazanmÄ±ÅŸtÄ±. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer Ã¶dÃ¼lÃ¼ sahibi olmuÅŸtu.

1903 ve 1911'de Nobel'e layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Marie Curie ilk Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ fizik, ikinci Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise kimya alanÄ±nda almÄ±ÅŸtÄ±.

Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ alan en genÃ§ bilim adamÄ± Lawrence Bragg oldu. BabasÄ± William Bragg ile 1915'te Nobel Fizik Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Lawrence, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kucakladÄ±ÄŸÄ±nda sadece 25 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Kaynak: Ä°HA, AA