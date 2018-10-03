ABD Başkanı Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya taziye

ABD Başkanı Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Trump Vidodo'ya, Endonezya'da 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Trump'ın Endonezya Hükümeti ile yakın çalışma vaadinde ve acil yardım sağlama önerisinde bulunduğu belirtildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA