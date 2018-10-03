  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Başkanı Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya taziye

ABD Başkanı Trump'tan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo'ya taziye

ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya'da yaşanan deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Joko Vidodo'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Başkanı Trumptan Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodoya taziye

ABD Başkanı Trump, Endonezya Cumhurbaşkanı Vidodo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Trump Vidodo'ya, Endonezya'da 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar diledi.

Trump'ın Endonezya Hükümeti ile yakın çalışma vaadinde ve acil yardım sağlama önerisinde bulunduğu belirtildi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: abd başkanı donald trump, Endonezya, deprem
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER