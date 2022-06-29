Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'nın Katsina eyaletinde saldırılar nedeniyle 3 bin çocuk eğitimden mahrum
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerin artan saldırıları nedeniyle 3 bin çocuğun okula gidemediği duyuruldu.
Katsina Yerinden Edilmiş Kişilerin Kampları Başkanı Malam Sa'ad Shimfida Salisu yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırılarının gün geçtikçe daha da kötüleştiğini belirtti.
Söz konusu saldırılar nedeniyle eyalette yaklaşık 3 bin çocuğun eğitimden mahrum olduğunu kaydeden Salisu, "Saldırılar gece gündüz oluyor ve çocuklar korkudan artık okula gidemiyor." dedi.
Salisu, eyaletteki saldırılar nedeniyle 15 binden fazla kişinin yerinden edilmişlerin kaldığı kamplara sığındığının altını çizdi.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Silahlı çeteler ise bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Nijerya
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