Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir heyeti Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Başbakan Iştiyye, kabul sırasında Kongre heyetine Filistin'deki siyasi gelişmeler ve son durum hakkında bilgi verdi.

Iştiyye, iki ülke arasındaki ikili işbirliğini doğrudan güçlendirmenin yanı sıra, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nü terör listesinden çıkarması ve barışın ortağı olarak görmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Iştiyye, iki devletli çözümü korumak için 1967 sınırlarında Filistin Devletini tanımanın, ABD'nin Kudüs Konsolosluğu'nun ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisinin yeniden açılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

"İsrail'in imzaladığı anlaşmaları uygulamaya zorlamak gerekiyor"

İsrail'in tüm tek taraflı uygulamalarını durdurmak için ABD baskısının önemine dikkati çeken Iştiyye, İsrail'i imzaladığı anlaşmaları uygulamaya ve saygı duymaya zorlamak gerektiğini vurguladı.

Trump Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mayıs 2021'de Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Blinken, 13 Ekim 2021'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Kudüs'teki konsolosluğu açma planını devam ettireceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll ise Ekim 2021'de yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini söylemişti.