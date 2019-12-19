Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Genel Müdürü Princewill Ayim, Cross River eyaletinin Boki, Etung, Biase, Calabar bölgelerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 51 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Ayim, sel nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 370 evin su altında kaldığını, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü belirtti.

Eyalette selzedeler için geçici kamp kurulduğunu ve halka insani yardımları ulaştırmak için çalışmalar başlatıldığını söyleyen Ayim, seller nedeniyle kolera ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların da baş gösterdiğini anlattı.

Kaynak: AA