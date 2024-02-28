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Dünya
AA 28.02.2024 20:05

Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde, bazı okullarda menenjit salgını yaşanıyor. Salgında 20 öğrenci hayatını kaybetti.

Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Yobe Eyaleti Eğitim Bakanlığı yetkililerinden Muhammed İdris, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki bazı okullarda menenjit salgını tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

İdris, salgın nedeniyle 20 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, bazı öğrencilerin de hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Muhammed İdris, menenjit salgınına karşı sağlık tedbirlerini artırdıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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