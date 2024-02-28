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Dünya
AA 28.02.2024 19:44

İsrail tankları, 7 Ekim'den bu yana en az 5 kez yanlışlıkla kendi topraklarına ateş etmiş

İsrail tanklarının, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi ve Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda yanlışlıkla İsrail içine en az beş defa atış yaptığı aktarıldı.

İsrail tankları, 7 Ekim'den bu yana en az 5 kez yanlışlıkla kendi topraklarına ateş etmiş
[Fotograf: AA]

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail tankları, 7 Ekim'den itibaren en az beş defa yanlışlıkla İsrail bölgelerine ateş açtı.

Kuzeyde iki olayda tank ateşiyle İsrail tarafında evler hasar gördü.

İsrail-Lübnan sınırında Hanita isimli yerleşim yerine yanlışlıkla ateş açan ve burada bir evde maddi hasara yol açan tank müfrezesinin başındaki teğmen görevden alındı.

Diğer bir olay, ocakta Gazze Şeridi'ne en yakın kent olan Sderot'ta yaşandı. İsrail tankı, Sderot belediye binasını vurdu, binanın dış duvarı ve bir odada hasar meydana geldi.

İsrail tanklarının Gazze Şeridi çevresinde yanlışlıkla İsrail beldelerine ateş açtığı başka olayların da yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırı çevresindeki çatışmalarda tankların "yanlışlıkla" ülke içine yaptığı atışların "sınırlı olduğunu, her bir dosyanın tek tek incelendiğini ve operasyonel dersler çıkartıldığını" belirtti.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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