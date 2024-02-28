Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 19:32

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail Refah'a saldırarak soykırımı devam ettirmek istiyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine saldırarak soykırımını devam ettirmek istediğini duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail Refah'a saldırarak soykırımı devam ettirmek istiyor
[Fotograf: AA]

Maliki, BM Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve bu konudaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki sivil nüfusa yönelik ilan ettiği savaşın üzerinden 144 gün geçtiğini hatırlatan Maliki, saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan 30 binden fazla kişinin öldüğünü ve 70 binden fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Maliki, İsrail'in, Gazze'de çok büyük bir yıkıma yol açtığını, sağlık sistemi, hastane, kilise, cami ve okulları hedef aldığını söyledi.

Gazze'deki hastane müdürü: Hastanedeki 4 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'deki hastane müdürü: Hastanedeki 4 çocuk açlıktan hayatını kaybetti

"İsrail şu anda Gazze'nin güneyinde yer alan ve 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Gazzeliye ev sahipliği yapan Refah kentine saldırarak soykırımını sürdürmek istiyor." diyen Maliki, İsrail'in bu insanlara "öldürülme veya yerinden edilme" seçeneğini dahi bırakmadığını bildirdi.

Maliki, Gazze'deki 10 bin kişinin hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, hükümetin istifasını kabul etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin başında olduğu hükümetin istifasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Maliki, kurulacak yeni hükümetin hem Batı Şeria hem de Gazze'de hizmetlerin ve eylemlerin tüm sorumluluğunu alması gerektiğini belirtti.

Hamas'ın içinde yer alacağı bir hükümet kurmak için uygun bir zaman olmadığını belirten Maliki, bu durumun daha önce olduğu gibi birçok ülke tarafından kabul görmeyeceğini bildirdi.

Maliki, uluslararası toplum tarafından kabul görmek ve gerekli yardımı almak istediklerini de ekledi.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:55
Avrupa Parlamentosu'ndan Amazon temsilcilerine yasak
20:36
Bakan Tunç: Darbe, milli irade hırsızlığıdır
20:23
Tokat'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
20:15
Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti
20:01
İsrail’in Eurovision’a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi
19:56
İsrail tarafından alıkonulan Gazzeli kadınlar, işkence ve tacize maruz kalıyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu
SOLOTÜRK'ten ilk hava şehitleri için anma uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ