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Dünya
AA 28.02.2024 19:20

Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapacak

Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ülkesinin Ukrayna'ya 200 milyon euro değerinde mühimmat yardımında bulunacağını duyurdu.

Belçika, Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapacak
[Fotograf: AA]

Lahbib, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mühimmat yardımında bulunmak için Çekya'nın başlattığı inisiyatife ülkesinin destek vereceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 200 milyon euroluk mühimmat yardımı yapılacağını ifade eden Lahbib, "Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi aynı zamanda değerlerimize saygı duymak ve güvenliğimizi sağlamakla da ilgilidir" dedi.

Belçikalı Bakan, Ukrayna’ya desteğin süreceği mesajını yineledi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, dün basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya dünya genelinden yüz binlerce tank ve topçu mühimmatı satın alınması için ülkesi tarafından başlatılan inisiyatife diğer AB ülkelerinin de destek sözü verdiğini ifade etmişti.

Bu ülkeler arasında bulunan Hollanda'nın 100 milyon euro destek sözü verdiğini belirten Fiala, Fransa'nın da finansal destekte bulunacağını aktarmıştı.

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