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Dünya
AA 28.02.2024 19:24

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, gelecek birkaç gün içinde Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda ümitli olduklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz

Başkent Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Sisi, "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" dedi.

Sisi, çekişme zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah Sınır Kapısını yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Gazze'ye yardım konusunun bazılarının sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkati çeken Sisi, "Bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Sisi, "Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana dek, Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Mısır Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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