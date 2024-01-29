Çok Bulutlu -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.01.2024 05:00

Nijerya'da mayın patlaması sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, bir mayının patlaması sonucu 6 medrese öğrencisi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da mayın patlaması sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Borno eyaletinin Gubio bölgesinde bir medrese yakınlarında toplanan metal eşyaların arasında bir mayın patladı.

Patlamada 6 medrese öğrencisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede terör örgütü Boko Haram'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Örgüt, son zamanlarda askere yönelik çok sayıda saldırı düzenliyor.

Boko Haram terör örgütünün geçen hafta Borno eyaletine bağlı Magumeri köyündeki kontrol noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Biden: Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
Dağdan kopan kaya aracın içine girdi
05:55
Samsun'da otomobil evin bahçesine uçtu: 2 Yaralı
05:47
ABD'nin Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde vurulan stratejik üssü: Kule 22
05:40
Diyarbakır'da trafik kazası: 6 yaralı
05:20
CHP'de aday belirleme mesaisi: İzmir düğümü çözülecek mi?
05:06
Yargıtay, duş almamayı boşanma nedeni saydı
Ankara’da kar yağışı
Ankara’da kar yağışı
FOTO FOKUS
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ