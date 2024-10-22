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Dünya
AA 22.10.2024 03:14

Nijerya'da Lassa ateşinden 21 kişi öldü

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinde hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Lassa ateşinden 21 kişi öldü
[Temsili Fotoğraf: AA]

Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletindeki sağlık yetkililerden Dr. Joseph Okoeguale, yaptığı açıklamada, Lassa ateşi salgınının eyaletin farklı bölgelerine yayıldığını belirtti.

Okoeguale, eyalette 240 Lassa ateşi vakasının tespit edildiğini ifade ederek, salgın nedeniyle 21 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülke genelinde bu yıl 170'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında hükümet, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Nijerya'da salgına ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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