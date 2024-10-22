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Dünya
AA 22.10.2024 02:24

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 çocuğu yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda biri gerçek mermiyle olmak üzere 2 çocuğu yaraladı.

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 çocuğu yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre katil İsrail askerleri, Nablus'un Madama köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde ateş açtığı köyde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Nablus'un güneyindeki Kefr Kalil köyündeki baskında da İsrail askerleri tarafından darbedilen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İşgalci İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 165 çocuğu öldürdü

İsrail güçleri dün de El Halil kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi başından vurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 Filistinli hayatını kaybetti.

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